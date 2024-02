Sconti sui traghetti prenotando in anticipo

Nella sezione dedicata, potrai per esempio trovate sconti per i che possono comprendere viaggi, hotel, traghetti, voli, crociere, Punti Nexi: scadenza Dopo questa panoramica sui punti Nexi e

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Con Grimaldi Lines è già tempo di pensare alla bella stagione. La compagnia ha lanciato la promozione per le vacanze di primavera ed estate consul prossimo viaggio via mare verso le più belle destinazioni del Mediterraneo, cone a un prezzo conveniente. Si tratta del New Advanced Booking e prevede il 20% di sconto sul passaggio nave e sulle sistemazioni, i veicoli e gli animali domestici per le prenotazioni entro il 30 aprile, su partenze tra il 6 maggio e il 30 settembre.