Scienza | scosse dalle tempeste marine | nuovo studio targato Ingv

Questa forza imprevedibile è indipendente dalle convenzioni Tuttavia, la scienza ci assicura che queste concomitanze orarie sono Durante il giorno, le scosse sismiche di minore entità potrebbero

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Studiare i fenomeni meteo-marini con gli strumenti della sismologia al fine di ottenere una migliore comprensione degli eventi estremi anche conseguenti al cambiamento climatico. Questo l’obiettivo della ricerca Long-term analysis of microseism during extreme weather events: Medicanes and common storms in the Mediterranean Sea, appena pubblicata sulla prestigiosa rivista ‘Science of the Total Environment’. Loè stato condotto da un team di ricerca multidisciplinare del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali dell’Universita’ di Catania (Alfio Marco Borzi’, Andrea Cannata e Carmelo Monaco), dell’Osservatorio Etneo dell‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Flavio Cannavo’ e Vittorio Minio), del Royal Observatory of Belgium (Raphael De Plaen e Thomas Lecocq), del Dipartimento di Ingegneria dell’Universita’ di Palermo (Giuseppe ...