Sci freestyle | Coppa del Mondo Calgary 2024 | nell’halfpipe si impongono Ailing Gu ed Alex Ferreira

della prima gara di skicross della Coppa del Mondo , tenutasi a Bakuriani, Georgia . Silvano Ploner commenta l'azione mentre gli sciatori affrontano le sfide nella specialità dello sci freestyle.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) A, in Canada, si sono svolte nella notte italiana le finali dell’halfpipe valide per ladel2023-di sci: tra le donne si è imposta la cineseEileen Gu, mentre tra gli uomini ha primeggiato lo statunitense. Non c’erano italiani in gara. Nella finale femminile la vittoria è andata alla cineseEileen Gu che ha ammazzato gara con lo score di 93.25 fatto registrare al primo tentativo. Il podio, invece si è composto nella terza ed ultima run, con la padrona di casa canadese Amy Fraser seconda con 89.25 e la britannica Zoe Atkin terza a quota 88.00. Nella classifica di specialità la cineseEileen Gu è ad un passo dalla vittoria con 380 punti, contro i 285 ...