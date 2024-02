Sci alpino | torna la velocità nel weekend a Kvitfjell Dominik Paris guida un ambizioso gruppo azzurro

seguita dalla prima discesa con gli sci dalla montagna più alta Hans Kammerlander torna ad affrontare nuovamente il suo destino a 2023 del Centro di cinematografia e cineteca del Club alpino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La Coppa del Mondo maschile di scifa tappa in Norvegia aper un fine settimana tutto dedicato alla. In programma infatti ci sono una discesa (sabato) e un superG (domenica) su una pista che lascia dolcissimi ricordi ai colori azzurri ed in particolare a, che va a caccia della quinta vittoria in carriera sulle nevi norvegesi.è una delle località preferite dall’altoatesino e sicuramente una di quelle dove ha maggiormente vinto in Coppa del Mondo. I successi in discesa sono tre (2016, 2019 e 2022) con anche uno in superG nella magica doppietta del 2019. Una stagione finora brillante quella del veterano, che vuolere nuovamente sul gradino più alto del podio come in Val Gardena. Restando ...