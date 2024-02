Sci alpino | startlist discesa Kvitfjell 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali degli italiani

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Sabato 17 febbraio (ore 12.00) andrà in scena lalibera di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-di sci. Inizia il fine settimana in Norvegia, dove gli atleti si daranno battaglia per le posizioni che contano nelle discipline veloci. L’Italia cercherà di essere grande protagonista con Dominik Paris, Mattia Casse e Florian Schieder. Il favorito della vigilia sembra essere lo svizzero Marco Odermatt, attenzione anche all’austriaco Vincent Kriechmayr, al canadese James Crawford, allo svizzero Niel Hintermann e allo statunitense Ryan Cochran-Siegle. Da tenere in forte considerazione il francese Nils Allegre, l’americano Bryce Bennett e il canadese Cameron Alexander. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio, il ...

Buone notizie per l’Italia dalla seconda, ed ultima, prova della discesa di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino ... (oasport)

Miglior tempo per il francese Ken Caillot, davanti al connazionale Fresquet MILANO - Buona Italia nella tormentata seconda prova cronometrata in ... (ilgiornaleditalia)

Buoni segnali dagli azzurri nella seconda prova cronometrata in vista della discesa maschile di Coppa del Mondo a Kvitfjell , in Norvegia. In una ... (sportface)

Sci: Coppa del Mondo, Sarrazin non partecipa alle gare a Kvitfjell per infortunio: Il francese Cyprien Sarrazin, attualmente secondo nella classifica generale della coppa del mondo di sci alpino e anche nella classifica di discesa libera, non parteciperà alle due gare previste nel ...

Lara Gut spaziale anche in discesa, settimo sigillo: rivivi la gara: VIDEO SCI ALPINO FEMMINILE - SCI ALPINO - Lara Gut-Behrami torna a vincere in discesa dopo quasi 2 anni. Battute per 21 centesimi Jasmine Fluty e Cornelia Hutter. La svizzera allunga a +105 sulla ...

Laura Pirovano sfiora il podio in discesa: rivivi la sua gara: VIDEO SCI ALPINO FEMMINILE - SCI ALPINO - Ottima prova di Laura Pirovano nella prima discesa di Crans Montana. Quarto posto per l'azzurra, eguagliato il miglior piazzamento personale, a solo un decimo ...