Sci alpino | startlist discesa Crans Montana 2024 | orario 17 febbraio | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Sabato 17(ore 10.30) andrà in scena la secondalibera femminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-di sci. Prosegue l’intenso fine settimana in Svizzera, dove venerdì si è alzato il sipario con la prima prova veloce e domenica andrà in scena il superG conclusivo. Si preannuncia grande spettacolo in terra elvetica, con le atlete pronte a darsi battaglia per salire sul podio. La grande favorita della vigilia è la svizzera Lara Gut-Behrami, ormai lanciatissima verso la conquista della Sfera di Cristallo generale dopo il trionfo nella prima. Le avversarie di riferimento sembrano essere la connazionale Jasmine Flury, le austriache Mirjam Puchner, Stephanie Venier, Cornelia Huetter, le norvegesi Ragnhild Mowinckel ...