Sci alpino | Laura Pirovano | “Buona gara | peccato per aver mancato il podio per pochi centesimi…”

appuntamento valevole per il massimo circuito di sci alpino . L' Nadia Delago , Nicol Delago , Roberta Melesi , Laura Pirovano ,

(Di venerdì 16 febbraio 2024)chiude con il sorriso la prima discesa di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2023-2024. Sulla pista denominata “Mont Lachaux” abbiamo assistito all’ennesimo successo della padrona di casa Lara Gut-Behrami, con le azzurre che hannoildavvero per un soffio. La ticinese ha preceduto la connazionale Jasmine Flury e l’austriaca Cornelia Huetter (entrambe a 21 centesimi), quindi dalla quarta alla sesta posizione troviamo proprio(+0.30), Marta Bassino (+0.38) e Federica Brignone (+0.46), un trittico che, per un motivo o per un altro, hail colpaccio. La sciatrice di di Spiazzo in Val Rendena al termine dellaha raccontato le sue sensazioni ...

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Crans Montana 2024 , appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci alpino . Il direttore ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA discesa LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI discesa A KVITFJELL DALLE ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA discesa LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI discesa A KVITFJELL DALLE ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA discesa LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI discesa A KVITFJELL DALLE ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA discesa LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI discesa A KVITFJELL DALLE ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI parte NZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEM Mini LE DI CRANS MONTANA D alle 10.30 11.32 Dopo il ... (oasport)

Discesa Crans Montana 2024, risultati e classifica: vince Gut, Pirovano 4ª davanti a Bassino e Brignone: Lara Gut-Behrami vince la discesa di Crans Montana, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. La 32enne di Sorengo trionfa nella gara di casa sfruttando l’assenza per infortu ...

Bastoni scialpinismo: Skitour Pro, gli ultraleggeri di Masters: Dall'azienda veneta due proposte per lo skitouring: robustezza, leggerezza, praticità e versatilità di utilizzo con Skitour Pro e Skitour Pro Calu. Scopriamone le caratteristiche ...

TRENTINO MARKETING * “PRUDENZA IN MONTAGNA”: « UNA SETTIMANA DI ATTIVITÀ INVERNALI CON GUIDE ALPINE E MAESTRI SCI, DAL 22 AL 26 FEBBRAIO: Dal 22 al 26 febbraio una serie di uscite in quota e di incontri con le Guide Alpine, Maestri di Sci, il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, in collaborazione con l’Associazione Gestori Rifugi ...