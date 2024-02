Sci alpino | Federica Brignone non ci gira attorno | “Peccato | butto via gare nonostante ottimi settori”

week end lungo anche per la Coppa del Mondo di sci alpino con la Goggia sempre out , le speranze azzurre sono riposte in Federica

Si mangia le mani, senza mezzi termini, Federica Brignone dopo aver tagliato il traguardo della prima discesa di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista denominata "Mont Lachaux" ha vinto la padrona di casa Lara Gut-Behrami, ormai in fuga nella classifica generale, con le azzurre che hanno mancato il podio davvero per questione di centesimi. La 32enne ticinese ha preceduto la connazionale Jasmine Flury e l'austriaca Cornelia Huetter (entrambe distanti 21 centesimi), quindi dalla quarta alla sesta posizione troviamo proprio Laura Pirovano (+0.30), Marta Bassino (+0.38) e Federica Brignone (+0.46), un trittico che, per un motivo o per un altro, ha mancato il colpaccio. La valdostana, infatti, inizia con una parola ben chiara il suo commento ...

