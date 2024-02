Sci alpino | Coppa del Mondo Kvitfjell 2024 | Paris 3° nella seconda prova cronometrata di discesa | Bosca 4°

Domani a Crans ancora una discesa: un'altra grande occasione per Brignone e le ragazze jet azzurre FOTOGALLERY %s Foto rimanenti sci alpino Le classifiche di Coppa del mondo di sci femminile Con la

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Buoni segnali dagli azzurriin vista dellamaschile didel, in Norvegia. In una giornata tormentata da una bufera di neve che ha costretto gli organizzatori a ridurre la lunghezza del tracciato, il miglior tempo è stato siglato dal francese Ken Caillot (pettorale numero 65) in 49?63 davanti al connazionale Adrien Fresquet (pettorale numero 60) di 14 centesimi. Poi i primi due nostra portacolori: terza posizione per Dominika 19 centesimi, quarto Guglielmoper 24 centesimi davanti al canadese Cameron Alexander e all’austriaco Ralph Weber, settimo Mattia Casse a 44 centesimi. Segue Christof Innerhofer ventesimo a 64 centesimi. Più nelle ...

Buone notizie per l’Italia dalla seconda, ed ultima, prova della discesa di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino ... (oasport)

Miglior tempo per il francese Ken Caillot, davanti al connazionale Fresquet MILANO - Buona Italia nella tormentata seconda prova cronometrata in ... (ilgiornaleditalia)

Buone notizie per l'Italia dalla seconda, ed ultima, prova della discesa di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Anche se la migliore prestazione è st ...

Ripresa la gara. Gara interrotta dopo la caduta dell'americana Tricia Manga ...

Sci alpino, discesa Crans Montana: Marta Bassino quinta a pochi centesimi dal podio: CUNEO CRONACA - Weekend di gare a Crans-Montana per disputare due discese e un Super-G di Coppa del Mondo. Pirovano, Bassino e Brignone a pochi centesimi dal podio nella prima discesa di venerdì.