Lara Gut - Behrami vince la discesa di Crans Montana , in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. La 32enne di Sorengo trionfa nella gara di casa sfruttando l'assenza per infortunio di Goggia, che resta prima per soli 41 punti nella classifica di specialità.

Sci alpino, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: la classifica generale aggiornata (Di venerdì 16 febbraio 2024) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna in scena. La super favorita è ovviamente la pluricampionessa Mikaela Shiffrin. Vietato sottovalutare le veterane Lara Gut e Petra Vlhova, seconda e terza nella scorsa stagione. Per quanto riguarda i colori azzurri, Federica Brignone e Sofia Goggia proveranno a migliorare il quarto e il quinto posto del 2022/2023. Continua la crescita di Marta Bassino, ottava l'anno scorso e pronta a fare altri passi in avanti nella generale. Coppa DEL Mondo 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE classifica aggiornata Lara Gut-Behrami SUI 1214 Mikaela Shiffrin USA 1209 Federica Brignone ITA 928 Petra Vlhova SVK 802 Sofia Goggia ITA 792 Sara Hector ...

