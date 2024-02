Lara Gut - Behrami vince la discesa di Crans Montana , in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. La 32enne di Sorengo trionfa nella gara di casa sfruttando l'assenza per infortunio di Goggia, che resta prima per soli 41 punti nella classifica di specialità.

Sci alpino, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: classifica aggiornata dopo discesa Crans Montana (Di venerdì 16 febbraio 2024) Lara Gut-Behrami vince la discesa di Crans Montana, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. Pirovano è quarta a 30 centesimi (1:19.41), una sorprendente Bassino è quinta a 35 centesimi (1:19.49) e Brignone chiude il terzetto azzurro posizionandosi al sesto posto a 46 centesimi (1:19.57). In classifica generale Gut approfitta delle assenze e allunga a +105 su Shiffrin, +512 su Vlhova, +522 su Goggia e +534 su Hector. Brignone terza a 346 dalla sciatrice svizzera. classifica aggiornata Lara Gut-Behrami SUI 1214 Mikaela Shiffrin USA 1209 Federica Brignone ITA 928 Petra Vlhova SVK 802 Sofia Goggia ITA 792 Sara Hector SWE 780 Michelle Gisin SUI 580 Cornelia Huetter AUT ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di venerdì 16 febbraio 2024) Lara Gut-Behrami vince ladi, in Svizzera, valida per ladeldi sci. Pirovano è quarta a 30 centesimi (1:19.41), una sorprendente Bassino è quinta a 35 centesimi (1:19.49) e Brignone chiude il terzetto azzurro posizionandosi al sesto posto a 46 centesimi (1:19.57). Ingenerale Gut approfitta delle assenze e allunga a +105 su Shiffrin, +512 su Vlhova, +522 su Goggia e +534 su Hector. Brignone terza a 346 dalla sciatrice svizzera.Lara Gut-Behrami SUI 1214 Mikaela Shiffrin USA 1209 Federica Brignone ITA 928 Petra Vlhova SVK 802 Sofia Goggia ITA 792 Sara Hector SWE 780 Michelle Gisin SUI 580 Cornelia Huetter AUT ...

