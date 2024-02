Sci Alpino | cdm Prove discesa Kvitfjell | Paris 3° e Bosca 4°

week end lungo anche per la Coppa del Mondo di sci alpino Calendario CdM femminile - Classifica CdM

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Miglior tempo per il francese Ken Caillot, davanti al connazionale Fresquet MILANO - Buona Italia nella tormentata seconda prova cronometrata in vista dellamaschile di Coppa del mondo a, in Norvegia, che si disputa sabato 17 febbraio con inizio alle ore 12 (diretta tv su Raisport

Buone notizie per l’Italia dalla seconda, ed ultima, prova della discesa di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino ... (oasport)

Sci alpino, bene gli italiani nella prova di Kvitfjell, comandano due sorprese francesi. Brutta caduta per Sejersted: Buone notizie per l'Italia dalla seconda, ed ultima, prova della discesa di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Anche se la migliore prestazione è st ...

LIVE Sci alpino, discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA: Gut-Behrami vince ancora, rimpianti per Pirovano, Bassino e Brignone: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A KVITFJELL DALLE 12.00 11.48 Ripresa la gara. 11.46 Gara interrotta dopo la caduta dell'americana Tricia Manga ...

Sci alpino, discesa Crans Montana: Marta Bassino quinta a pochi centesimi dal podio: CUNEO CRONACA - Weekend di gare a Crans-Montana per disputare due discese e un Super-G di Coppa del Mondo. Pirovano, Bassino e Brignone a pochi centesimi dal podio nella prima discesa di venerdì.