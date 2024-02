Sci alpino | bene gli italiani nella prova di Kvitfjell | comandano due sorprese francesi Brutta caduta per Sejersted

Ottime indicazioni, per Marta Bassino , dalla prima discesa di Crans Montana , prova che ha aperto il programma di Coppa del mondo nella località svizzera. La campionessa cuneese (pettorale 21) è

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Buone notizie per l’Italia dalla seconda, ed ultima,della discesa di(Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2023-2024. Anche se la migliore prestazione è stata soffiata in chiusura di giornata, troviamo tre azzurri nelle prime 7 posizioni, dando buoni segnali in vista delle due gare del fine settimana. Sulla pista denominata “Olympiabakken” è il francese Ken Caillot (sceso con il pettorale numero 65) a mettere a segno il miglior crono su una pista ridotta (ieri si è corso sulla parte finale, oggi su quella iniziale) in 49.63. Alle sue spalle il connazionale Adrien Fresquet (pettorale numero 60) a soli 14 centesimi di distacco. Chiude in terza posizione il nostro Dominik Paris che aveva mantenuto la vetta della classifica per tutto il corso della. La giornata, però, è ...