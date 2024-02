16.50 Schlein:inaccettabile morire per lavoro "La sicurezza sul lavoro è un'emergenza vera. Le istituzioni non possono accettare che si muoia sul lavoro e devono profondere ogni sforzo, puntando anche su

(Di venerdì 16 febbraio 2024) 16.50 "La sicurezza sulè un'emergenza vera. Le istituzioni non possono accettare che si muoia sule devono profondere ogni sforzo, puntando anche su controlli e formazione". Così la segretaria del PD,dopo i morti di oggi nel cantiere a Firenze. "Vicinanza alle famiglie,sostegno ai soccorritori" Incontro nella sede Dem al Nazareno con le sigle degli agricoltori. "Il governo non si prende le responsabilità delle scelte mancate". Ad esempio "sul giusto prezzo l'esecutivo non ha fatto nulla", ha detto