usare fondi del Pnrr per investire in prevenzione" "Io credo che il nostro Ssn, che rimane uno dei Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine dell'evento ''Un grande impegno per

Schillaci: "Ssn tra i migliori al mondo ma dopo 45 anni serve revisione" (Di venerdì 16 febbraio 2024) Bari, 16 feb. (Adnkronos Salute) - "Io credo che il nostro Ssn, che rimane uno dei migliori del mondo, abbia bisogno di una revisione perché sono passati 45 anni. Nel frattempo è cambiato il mondo della salute, c'è tanta innovazione tecnologica che va seguita, soprattutto c'è una popolazione che per Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia (Di venerdì 16 febbraio 2024) Bari, 16 feb. (Adnkronos Salute) - "Io credo che il nostro Ssn, che rimane uno deidel, abbia bisogno di unaperché sono passati 45. Nel frattempo è cambiato ildella salute, c'è tanta innovazione tecnologica che va seguita, soprattutto c'è una popolazione che per

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza