Scafati | minaccia l’ex moglie | 43enne nei guai

A Scafati i Carabinieri hanno attuato un'ordinanza di divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 47 anni, residente ad Angri, accusato di maltrattamenti verso l'ex compagna. Questa misura

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il 15 febbraio, a(SA), i Carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'"allontanamento dalla casa familiare" emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di unresidente a Sarno per "maltrattamenti in famiglia" nei confronti della. Il provvedimento cautelare è scaturito, ferma restando la presunzione di innocenza, a seguito della denuncia – querela presentata dalla parte offesa per le continue vessazioni dall'indagato.