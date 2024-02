e allagamenti localizzati nelle aree prossime agli argini dei Le precipitazioni si attenueranno sul Ponente verso metà pomeriggio agitato su C per onda lunga di libeccio in progressiva scaduta.

Scaduta metà dei contratti: alla fame 7 milioni di lavoratori (Di venerdì 16 febbraio 2024) In Italia più della metà dei contratti è scaduto e oltre 7.100.000 di lavoratori del settore privato aspettano il rinnovo, a volte anche da molti anni. Così il potere d’acquisto già eroso dall’inflazione e dal caro prezzi diventa praticamente impossibile da recuperare. I dati arrivano dall’ultimo report della Cgil, che con i contratti firmati insieme a Cisl e Uil copre più del 97 per cento dei lavoratori censiti (dati Uniemens). Sul periodico del sindacato, Collettiva, si ricorda come il caso più eclatante sia quello degli undici accordi in attesa da oltre dieci anni, che riguarderebbero comunque un numero limitato di persone (19.475, secondo l’osservatorio sulla contrattazione della Cgil) molte delle quali appartenenti al contratto del cinema, tecnici e maestranze. Tra il 2014 e il 2019 sono scaduti ... Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 febbraio 2024) In Italia più delladeiè scaduto e oltre 7.100.000 didel settore privato aspettano il rinnovo, a volte anche da molti anni. Così il potere d’acquisto già eroso dall’inflazione e dal caro prezzi diventa praticamente impossibile da recuperare. I dati arrivano dall’ultimo report della Cgil, che con ifirmati insieme a Cisl e Uil copre più del 97 per cento deicensiti (dati Uniemens). Sul periodico del sindacato, Collettiva, si ricorda come il caso più eclatante sia quello degli undici accordi in attesa da oltre dieci anni, che riguarderebbero comunque un numero limitato di persone (19.475, secondo l’osservatorio sulla contrattazione della Cgil) molte delle quali appartenenti al contratto del cinema, tecnici e maestranze. Tra il 2014 e il 2019 sono scaduti ...

