Sbarra | ' il cordoglio non basta | strage sul lavoro deve finire'

(Di venerdì 16 febbraio 2024) "La tragedia nel cantiere di Firenze è un fatto agghiacciante. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e dei feriti. Ma ile la solidarietà nonno. La". Così il segretario generale della Cisl, Luigi, dopo l'incidente mortale a Firenze. "In attesa che la magistratura faccia luce su dinamiche e responsabilità, una cosa è certa: la sicurezza nei luoghi die la salvaguardia della vita dei lavoratoriessere messa in cima alle priorità del Paese", aggiungesostenendo la necessità di "un piano nazionale, più verifiche, controlli e ispettori, banche dati incrociate, rating sociale per le imprese, investimento su prevenzione, formazione e stretta sulle sanzioni. Ogni morte sul ...

FIRENZE, FONTANA, CORDOGLIO PER LAVORATORI MORTI IN CANTIERE: Roma, 16 feb - "Esprimo cordoglio per i lavoratori che hanno perso la vita in un cantiere a Firenze. Giungano le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime. Rivolgo un ringraziamento alle fo ...

FIRENZE, DANTI (IV): MORIRE COSÌ È INACCETTABILE: Firenze, 16 feb- “La tragedia che non dovrebbe succedere, morire in questo modo è davvero inaccettabile. Come tutta Firenze, sono sotto choc per il drammatico incidente nel cantiere dell’Esselunga, es ...