Sassuolo-Lucchese oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

infatti, i detentori del trofeo, il Sassuolo, squadra che ha si ripetono anche quest'oggi, rifilando un netto 6 - 1 al nel lucchese, dove i neroverdi passano in vantaggio con Gjyla, subiscono il

(Di venerdì 16 febbraio 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per ildi. Nel gruppo 1 il girone A si chiude e i neroverdi, a punteggio pieno e già qualificati agli ottavi, cercano un altro successo nel cammino verso la terza vittoria consecutiva anche di questo trofeo, mentre i toscani hanno il destino nelle proprie mani e con tre punti si qualificheranno senz’altro. Chi vincerà a Lerici, località Falconara, al Campo sportivo “Bibolini”? Appuntamento alle ore 15 di venerdì 16 febbraio, non è disponibile alcunatv edella partita. SportFace.

Pari stretto contro il Galatasaray. Oggi in campo contro il Sassuolo: La Primavera della Lucchese pareggia 1-1 contro il Galatasaray nella Viareggio Cup. Gokdeniz segna per i turchi, Riad pareggia per i rossoneri. Secondo punto per la Lucchese nel torneo. Prossima parti ...

Viareggio Cup: le parole di Negri e Pedone dopo la qualificazione agli ottavi: Ieri pomeriggio, il Sassuolo Under 18 si è qualificato agli ottavi di finale della 74^ Viareggio Cup con una giornata d’anticipo: è bastato un 6-1 al Westchester United che, contemporaneamente all’1-1 ...

La Torres batte la Lucchese 2-0: reti di Masala e Giorico e poi finale in dieci: Al 68' l'arbitro eccede nel giallo al portiere Zaccagno per perdita di tempo, ma è il secondo cartellino dopo l'ammonizione per il fallo da rigore e quindi espulsione e Torres ridotta in dieci. I ...