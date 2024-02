Sassuolo | Dionisi | «La prestazione non basta più | l’esonero…»

Contro il Torino storicamente la "bestia nera" del Sassuolo, tutti i ragazzi guidati da Mister Dionisi consci di questo, hanno dispetto dei sui detrattori continua a crescere sia come prestazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Le parole di Alessio, tecnico del, in vista della sfida di Serie A contro l’Atalanta. I dettagli Alessioha parlato in conferenza stampa in vista di Atalanta-. ATALANTA – «Sicuramente è una partita molto difficile perché l’Atalanta è in fiducia, lotta per la Champions, però poi ci siamo noi. Abbiamo 15 finali, non c’è una partita meno decisiva dell’altra. Sappiamo che sarà una sfida impari ma ce la vogliamo giocare in tutte le gare con l’atteggiamento avuto nelle ultime due gare. Lacon l’Atalanta potrebbe nonre perché l’avversario forse è difficile per le big del campionato, figuriamoci per noi. Non sarà uno spartiacque, dopo ci saranno tanti scontri diretti, ma con la nostra classifica e a 15 partite dalla fine non possiamo ...