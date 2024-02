Saronno | abbattuto il cedro secolare Pedro nel giardino del liceo Grassi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 febbraio 2024)(Varese), 16 febbraio 2024 – Gli appelli per “salvarlo” non sono serviti: questa mattina, venerdì 16 febbraio, sono entrate in azione le motoseghe neldelscientificodi via Benedetto Croce per tagliare, come era stato battezzato l'enormeche si trovava alle spalle del complesso scolastico. Le opere di abbattimento sono state decise a seguito della presentazione di un progetto di riqualificazione realizzato nell’ambito degli investimenti in edilizia scolastica della Provincia di Varese con i fondi Pnrr. L’obiettivo è dare nuovi spazi alche ha necessità di nuove aule ma anche di spazi più grandi per poter accogliere in tutta sicurezza le classi più numerose. I lavori sono stati ...