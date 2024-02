Sardegna | dopo il litigio in famiglia | va a dormire in azienda e muore

La ex si è salvata nascondendosi in bagno Di: Redazione Sardegna "colpevoli" di essere intervenute durante un litigio di coppia Massimiliano Carpineti: dopo aver fatto fuoco su di lei, l'uomo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Pubblicato il 16 Febbraio, 2024 L’uomo, 62 anni, aveva acceso un fuoco per scaldarsi all’interno della segheria dell’died è morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Aveva avuto una discussione in casa e per questo aveva deciso di andare anell’di: una segheria sulla terza strada di Macchiareddu. Ed è proprio qui che è morto Federico Massa, 62 anni, nato a Sarroch, ma da tempo residente a Selargius, per le esalazioni di monossido di carbonio provocate da un braciere che aveva acceso per scaldarsi durante la notte. L’uomo, titolare dell’di, avrebbe perso i sensi durante il sonno e non si sarebbe più risvegliato, assicurano gli specialisti del 118, per primi intervenuti sul luogo della tragedia. I ...