Santoro candidato? Perché non è una cosa positiva | fuoco amico | chi stronca il teletribuno

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Dopo Aldo Cazzullo è Dacia Maraini a smorzare gli entusiasmi di Michele. L'ex giornalista Rai ha annunciato la formazione con cui si presenterà alle Europee di giugno. La sua lista si chiamerà "Pace, terra e dignità". Una formazione pacifista e di sinistra, che non si oppone alle proposte di Pd, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, ma "aggiuntiva". Ed è proprio su quest'ultima definizione che storce il naso la scrittrice. Ospite de L'Aria Che Tira nella puntata di giovedì 15 febbraio su La7, la Maraini bacchetta un po' tutti i leader politici.compreso. "In generale - esordisce di fronte alla notizia data da David Parenzo - non è una, invece di unirsi ci si divide". Per la poetessa, infatti, "un Paese che non ha dei valori condivisi, che sono basilari, non va avanti, non c'è ...