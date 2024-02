Santangelo e Marsilio a Capistrello per Presentare quanto fatto in questi anni di Governo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L'Aquila - Roberto, candidato alle Elezioni Regionali del 10 marzo 2024 per Forza Italia con MarcoPresidente, inaugura la sede elettorale a, in via Roma 37, sabato 17 febbraio alle ore 12:00. “Voglio essere tra la gente e nel territorio per recepire le istanze, le proposte e le esigenze degli abruzzesi, pronto a rappresentarli in Consiglio Regionale come ho semprenegli ultimi cinquee come ho intenzione di fare in futuro con il consenso degli elettori”. Il comitato elettorale si propone di essere un punto di riferimento, di incontro e di ascolto nella Marsica. Stampa e cittadinanza sono invitati a partecipare. leggi tutto