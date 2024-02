Sanremo dilaga nella hit parade | in vetta la raccolta

Sanremo aveva monopolizzato la classifica dei singoli più venduti della classifica Fimi, in quella dal 9 al 15 febbraio il festival della canzona italiana dilaga conquistando la vetta con Sanremo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Se già la scorsa settimana, a gara ancora in corso,aveva monopolizzato la classifica dei singoli più venduti della classifica Fimi, in quella dal 9 al 15 febbraio il festival della canzona italianaconquistando lacon2024, compilation ufficiale dei 30 brani74/a edizione, anche tra gli album e i vinili. Nel resto della classifica non solo canzoni del festival ma grande spolvero di album di cantanti in gara usciti già qualche settimana fa. Al secondo posto, in rapida salita dalla decima posizione, c'è E poi siamo finiti nel vortice, che pur non contenendo brani sanremesi, è l'ottavo album in studio della terza classificata e applauditissima Annalisa. Sul podio in ascesa di due scalini anche il secondo arrivato e osannato dal televoto Geolier con Il Coraggio dei ...