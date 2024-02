Sanitari a gettone | scatta l' allarme | rubano risorse e costano 1 | 7 mld

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un vero e proprio fiume di denaro quello legato ai professionisti della salute “a”: nel periodo considerato, il “mercato” di medici e infermieri esterni ha sviluppato, addirittura, per lo Stato, un costo di circa 1,7 miliardi di euro. Segui su affaritaliani.it

Nicola Di Marco , capogruppo Mss in Regione Lombardia , ieri, in seguito a una sua richiesta, la Commissione sanità ha affrontato il tema del “ payback ... (lanotiziagiornale)

“I sanitari gettonisti: 1,7 mld di euro spesi dalle Regioni”. Il Nursing Up: “Più di quanto serve per il prossimo rinnovo contrattuale”: “Un vero e proprio fiume di denaro quello legato ai professionisti della salute ‘a gettone’: nel periodo considerato, il ‘mercato’ di medici e infermieri esterni ha sviluppato, addirittura, per lo Sta ...

L’allergologa Marino: « Vi spiego perché i medici vanno nel privato»: Rosalba Marino è la delegata regionale dell’Associazione dei liberi professionisti AMOlp e riflette sul fenomeno sempre più frequente della fuga dei camici ...

Medici "a gettone", la Giunta regionale del Veneto stabilisce un tetto ai compensi: