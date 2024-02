Sangiovanni | stop all’album e ai concerti | “Bisogna avere il coraggio di fermarsi Non riesco più a fingere che sia felice”

interiore Un annuncio shock quello di Sangiovanni.di fermarsi annullando l'uscita del nuovo album e già all'Ariston aveva parlato apertamente di un E quindi stop a tutti i progetti imminenti. "L'

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 16 febbraio 2024)sta attraversando un momento no, in cui sta cercando di capire chi è e cosa vuole fare della sua vita. Il cantante, arrivato al penultimo posto al Festival di Sanremo 2024, ha preso una decisione importante che riguarda la sua carriera musicale. In due storie ha condiviso con i fan il suo pensiero. Vediamo insieme cosa ha scritto.annulla i: “ildi” Non è tutto oro ciò che luccica e anche i cantanti stanno mostrando al mondo le loro fragilità. L’ultimo è statoche ha ammesso, in alcune storie sul suo profilo instagram, di non stare bene. Ha così deciso di fermare l’uscita del suo album e iche erano previsti nei prossimi mesi per dedicarsi a se ...