Con estrema autoironia - quella che prende in giro non solo la "poverino", chi glielo fa fare di prendersi una come lei?) - Articoli più letti Sangiovanni: "Mi fermo, non ho le energie fisiche e

Sangiovanni si prende una pausa, la solidarietà dei colleghi: “Prenditi cura di te” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Sangiovanni decide di prendersi una pausa. Ma il post pubblicato sui social da uno degli artisti in gara all’ultimo Festival di Sanremo fa preoccupare amici e parenti. Moltissime le reazioni di personaggi famosi alle sue parole. Da Emma a Madame, passando per Fiorello. Ma cosa sta succedendo? Di sicuro c’è che Sangiovanni era apparso molto triste già durante Sanremo in cui la sua canzone ‘Finiscimi’ si è classificata penultima.Leggi anche: Sangiovanni prende una pausa dalla musica: “Non riesco più a fingere” Il post di Sangiovanni che preoccupa tutti “Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante. – scrive Sangiovanni su Instagram – Bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci ... Leggi tutta la notizia su thesocialpost (Di venerdì 16 febbraio 2024)decide dirsi una. Ma il post pubblicato sui social da uno degli artisti in gara all’ultimo Festival di Sanremo fa preoccupare amici e parenti. Moltissime le reazioni di personaggi famosi alle sue parole. Da Emma a Madame, passando per Fiorello. Ma cosa sta succedendo? Di sicuro c’è cheera apparso molto triste già durante Sanremo in cui la sua canzone ‘Finiscimi’ si è classificata penultima.Leggi anche:unadalla musica: “Non riesco più a fingere” Il post diche preoccupa tutti “Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante. – scrivesu Instagram – Bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza