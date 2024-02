Sangiovanni | la decisione di fermarsi rivela una maturità rara per la sua età

Sangiovanni ha iniziato ringraziando per l'esperienza che ha ma ha anche chiarito che la sua decisione non è stata influenzata Ha sottolineato l'importanza di avere il coraggio di fermarsi quando

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Fa notizia ladel giovane cantantedi ritirarsi dalla scena pubblica per ritrovarsi. La suaè l’espressione di unae di una consapevolezza che appartengono poco alla sua fascia di età. Il successo e la fama, molto ambiti, hanno un costo che in una giovane età potrebbe risultare devastante. Non sono i pochi casi di talenti della musica, dello sport o di altre discipline che pagano con l’infelicità il prezzo del successo. Un’infelicità che poi per essere tollerata deve essere anestetizzata, mettendo così a rischio l’esistenza stessa della vita. Il successo non può prescindere dal prendersi cura di sé e dal rimanere centrati su se stessi. Se avere successo è molto ambito, raggiungerlo ha effetti collaterali che non sempre sono evidenti da fuori. In generale è nella natura ...