Sangiovanni e perché il suo ritiro dalle scene rappresenta una scelta salvifica

già all'Ariston aveva parlato apertamente di un suo disagio. bisogna accettare quello che si è" ha scritto Sangiovanni, momento rappresentano la cosa più importante - ha proseguito - anche perché

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il cantante di origini venete ha deciso di prendersi una pausamusicali. Ammette di non farcela e di non essere felice, sente il bisogno di unper ricentrare se stesso. Abbiamo commentato con l’esperto i possibili scenari euna similepuò far bene a se stessi e alle proprie passioni