Sangiovanni e la pausa dalla carriera | i messaggi dei colleghi da Emma a Tiziano Ferro e Madame | “Torna a splendere”

Ieri il cantante Sangiovanni, nome d'arte di Giovanni Damian , 21 anni, ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla musica. 'Non riesco più a fingere che vada tutto bene', ha scritto sui social, dopo essere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’annuncio da parte didi voler mettere inlaper prendersi cura della propria salute mentale ha generato un’ondata di affetto e vicinanza nei confronti dell’artista. Non solo da parte dei fan, ma anche deiche hanno speso per lui parole di amore e sostegno in un momento così delicato. Tanti coloro che hanno commentato il post sui social.ha scritto: “Caro Sangio, sei giovane e ti sono piovute addosso immense responsabilità; tutte insieme e da un giorno all’altro. So bene cosa vuol dire avere la tua età e ritrovarsi nello stato che hai descritto in questo post. Se c’è qualcosa della quale avrei avuto bisogno all’epoca era semplicemente di un amico, un conoscente o anche solo una persona più adulta e saggia di me che mi dicesse: ‘Non ...