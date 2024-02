"Ti aspettiamo" Messaggi, cuori e tanta solidarietà per Sangiovanni che sui social dopo Sanremo 2024 ha annunciato di aver bisogno di un periodo di pausa perché "non riesco più a fingere che vada

(Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) –e tanta solidarietà perche sui social dopo Sanremo 2024 ha annunciato di aver bisogno di undiperché "non riesco più a fingere che vada tutto bene". "Prenditi il tempo del quale hai bisogno". "Farà bene al tuo spirito ma anche allo spirito di chi ti sta

Solidarietà al giovane artista: "Prenditi tutto il tempo". "Ti aspettiamo" messaggi , cuori e tanta solidarietà per Sangiovanni che sui social dopo ... (sbircialanotizia)

Sangiovanni e perché il suo ritiro dalle scene rappresenta una scelta salvifica: Il cantante di origini venete ha deciso di prendersi una pausa dalle scene musicali. Ammette di non farcela e di non essere felice, sente il bisogno di un ritiro per ricentrare se stesso. Abbiamo comm ...

Lettera Tiziano Ferro a Sangiovanni: “Prenditi il tempo del quale hai bisogno”: Tiziano Ferro scrive un dolce pensiero a Sangiovanni dopo la sua decisione di prendersi una pausa per curare la sua salute mentale ...

Sangiovanni e il periodo di pausa, da Tiziano Ferro a Madame tanti cuori e messaggi: (Adnkronos) - Messaggi, cuori e tanta solidarietà per Sangiovanni che sui social dopo Sanremo 2024 ha annunciato di aver bisogno di un periodo di pausa perché "non riesco più a fingere che vada tutto ...