Sandro Iacometti | Stellantis non ringhia più

faccia da bravo ragazzo - spiega Sandro Iacometti su Libero - per convincere Mattarella che il cattivo non è lui, ma Carlos Tavares . È il cinico amministratore delegato portoghese di Stellantis a

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Vi ricordate le minacce di Carlos Tavares di chiudere Mirafiori e Pomigliano? Il dito puntato contro il governo che non vuole cacciare i soldi per accompagnare la transizione all'elettrico e che non si assume le sue responsabilità? Ecco, azzerate tutto. Nessuno stabilimento italiano diè a rischio. Anche Pomigliano e Mirafiori hanno un futuro: arriveranno nuovi modelli, la Panda (fine produzione 2026) sarà sostituita, mentre Maserati non abbandonerà mai il Paese. A pochi giorni dal durissimo ultimatum lanciato dall'ad del gruppo all'Italia, ieri di fronte ai giornalisti per illustrare i conti si è presentato il suo gemello buono. Sgranate bene gli occhi prima di proseguire nella lettura. «Siamo grati al governo per gli incentivi», ha spiegato il manager lasciando tutti di stucco, «è una grande decisione. I consumatori ne trarranno beneficio. Condividiamo ...