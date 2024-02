San Siro | prova entrare allo stadio con un fumogeno nascosto nelle mutande durante Milan-Rannais

Ci sono quarantasette punti a separare le due squadre e a San Ci sono quarantasette punti a separare le due squadre e a San Siro ma nella ripresa ha offerto una prova di forza indiscutibile.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Aveva uned era pronto ad accenderlo nellodi Sanla partita trae Stade Rennais. Per questo a un cittadino francese di 21 anni è stato inflitto un Daspo – cioè un divieto a partecipare ad eventi sportivi – da parte della Questura dio. Il giovane si trovava in fila perquando è stato controllato dal personale del Meazza e gli è stato trovato ilnella parte interna degli slip. Il Daspo, dalla durata di un anno, inibisce l’accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea ove si disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, dei campionati ...

Europa League: Milan-Renes 3-0, i rossoneri ipotecano il passaggio del turno: La difesa, imperforabile e attenta, ha mantenuto la porta inviolata, proseguendo la striscia di sicurezza difensiva già evidenziata nella precedente sfida con il Napoli. La partita ha anche segnato il ...

Al Milan il primo round dei playoff: 3-0 al Rennes con la doppietta di Loftus-Cheek e il gol di Leao: È festa rossonera a San Siro. Il Milan vince 3-0 contro il Rennes nell’andata dei playoff di Europa League e ipoteca la qualificazione agli ottavi in vista della gara di ...

Inter-Salernitana dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita: Inter-Salernitana è il secondo anticipo del venerdì relativo alla 25ª giornata di Serie A. Si gioca alle 21:00 a San Siro e la partita sarà in diretta TV e streaming in esclusiva su Sky e su DAZN. Per ...