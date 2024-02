Samsung Galaxy A54 5G è da non perdere con questi super prezzi

In sconto anche il Samsung Galaxy A54 5G, a 256 gigabyte, che viene proposto a 369,90 Euro , rispetto ai 569 Euro imposti dal produttore. Tra le promozioni segnaliamo anche il Samsung Galaxy S23 da

Leggi tutta la notizia su tuttoandroid

(Di venerdì 16 febbraio 2024)A54 5G inofferta sia in versione 128 GB sia in versione 256 GB: ecco come approfittarne subito! L'articolo proviene da TuttoAndroid.