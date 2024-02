Salvini | Bologna torni al limite di 50 km h o interverremo con il Codice della Strada

'Confidiamo che il Comune torni sui propri passi perchè questa E lo scontro (a distanza) con Salvini Di tutt'altro parere invece tutt'altro parere invece il deputato Pd - ed ex sindaco di Bologna

Bologna , 24 gennaio 2024 – Disgelo tra Matteo Lepore (video) e Matteo Salvini. La città 30 di Bologna tiene, e per ora almeno non verrà smontata o ... (ilrestodelcarlino)

“Passando da 50 a 30 all’ora per ogni spostamento si risparmiano in media 12 secondi . Ma a fronte di un guadagno di pochissimi secondi si salvano ... (ilfattoquotidiano)

Bologna, nel primo mese della città a 30 km/h gli incidenti sono calati del 15,8%: A un mese esatto dall’avvio delle ordinanze che istituiscono il limite di velocità di 30 km/h, Bologna è divenuta la prima grande Città 30 italiana e ...

Bologna, limite di 30 km/h in città: in un mese il 16% di incidenti in meno, calano gli scontri gravi e con pedoni (-25%): Un mese non è sufficiente per tirare conclusioni, ma dopo trenta giorni si conferma, come già dopo le prime due settimane, il calo degli incidenti a Bologna, dove il 16 gennaio ...

Il PD inserisce la Città 30 nel suo programma: e quindi: Il PD appoggia la Città 30: semplice dichiarazione politica per contrastare Salvini o tema all'ordine del giorno nelle città che amministra