Salute mentale Giovani più attenti

(Di venerdì 16 febbraio 2024) di Marina Santin Sarà perché è tempo di bilanci e di nuovi propositi; sarà perché le feste d’inverno sono passate da un po’ e le vacanze estive ancora lontane; o perché, il terzo lunedì di gennaio è il famoso Blue Monday, il giorno più triste dell’anno, ma gennaio è stato un mese decisamente impegnativo dal punto di vista emotivo. E febbraio non è da meno. Lo confermano i dati. Secondo ProntoPro, nelle prime settimane ci si dedica maggiormente al benessere, tanto che le richieste di psicologi registrano un aumento importante rispetto agli altri periodi dell’anno: nel 2023, ad esempio, hanno raggiunto il 21%, contro una media annuale di poco superiore all’8%. Se, in generale, gli italiani sono sempre piùnel prendersi cura anche di questo aspetto della, a cercare supporto psicologico, nel 2023, sono stati ...

Arezzo – Prende il via il 20 febbraio ad Arezzo il Festival della Salute Mentale . Per una settimana la città si trasformerà nella capitale del

Impegnato a Sanremo con il brano Finiscimi, dedicato, come lui stesso ha dichiarato, alla fine della relazione con la ballerina Giulia Stabile

Dopo la sua partecipazione a Sanremo 2024, Sangiovanni ha deciso di fare una scelta coraggiosa: mettere in primo piano la sua salute mentale

New York fa causa a TikTok, Facebook e YouTube: “danni alla salute mentale di bambini e ragazzi”: La città di New York ha fatto causa a TikTok, Facebook e YouTube per “danni alla salute mentale di bambini e ragazzi”. Secondo l’accusa Meta, Snap, ByteDance e Google hanno “consapevolmente costruito ...

