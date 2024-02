Salute mentale e disturbi psichiatrici | un’emergenza abbandonata

il diritto alla salute mentale dei cittadini, soprattutto in un momento di emergenza sanitaria e sociale come quello che stiamo vivendo. La pandemia ha infatti provocato un aumento dei disturbi

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Malattie mentali, la pandemia del futuro. Se una pandemia sanitaria sembra il passato, all’orizzonte del futuro, si intravedefrutto delle conseguenze del covid, che in tre anni, ha accelerato i tempi di un’altra pandemia, ancora più pericolosa per il futuro: i rischi per la, con un incremento della diagnosi del 30%, come indicato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che specialisti e addetti ai lavori socio-sanitari hanno potuto verificare nella quotidianità del proprio lavoro. Secondo i medici, la prevalenza deimentali sta per superare quella delle patologie cardiovascolari. Depressione e altre patologie psichiche saranno le più diffuse nel mondo già prima del 2030, l’SOS è stato lanciato dall’OMS. Pandemia, guerra, inflazione e l’incertezza sociale, fanno da ...