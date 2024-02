Dunque, la riallocazione delle priorità in materia di spesa e di in favore del settore della prevenzione della salute e delle investimenti è stato ampliato per includere le spese per la ricerca e

Salute e ricerca, le priorità dei giovani per il futuro (Di venerdì 16 febbraio 2024) Di fronte al calo demografico, l’Italia deve puntare su un'unica strategia: valorizzare giovani e giovanissimi per non disperdere questo capitale sempre più prezioso e vincere così le sfide del futuro legate alla Salute, alla digitalizzazione e alla tecnologia. Leggi tutta la notizia su fanpage (Di venerdì 16 febbraio 2024) Di fronte al calo demografico, l’Italia deve puntare su un'unica strategia: valorizzaressimi per non disperdere questo capitale sempre più prezioso e vincere così le sfide dellegate alla, alla digitalizzazione e alla tecnologia.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza