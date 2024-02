Si sono appena concluse le prime qualificazioni nella prova di Sapporo , in Giappone, valida per la Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile 2023/2024. Sui 55 partecipanti passano in 50, che poi diventeranno 30 nella prossima prova. Fettner chiude davanti a tutti con un ottimo 139. Secondo posto per Nikaido (130.

Salto con gli sci: Manuel Fettner vince la qualificazione a Sapporo, passano due azzurri su quattro (Di venerdì 16 febbraio 2024) Va a Manuel Fettner la qualificazione di Sapporo (HS137). L’austriaco, al termine di una giornata un po’ complicata dal punto di vista ventoso, porta a casa un’ottima giornata d’apertura in terra nipponica con il Salto migliore in tutti i sensi, per misura (136.5 metri) e punteggio (139). Alle sue spalle il primo dei padroni di casa, Ren Nikaido, che salta 133 metri e ottiene 130.6 punti senza un gran bisogno di compensazione. Completa il podio il tedesco Philipp Raimund, 130 metri e 129.4 punti per la terza posizione. A completamento della top 5 ci sono, ancora in quota Austria e Giappone, rispettivamente Daniel Tschofenig e Ryoyu Kobayashi, l’uno con 129 punti e l’altro con 128.1 (e, comunque, buone prove). Sesto il primo dei norvegesi, Johann Andre Forfang, che stampa un 127.9 sulla neve: dietro di ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di venerdì 16 febbraio 2024) Va aladi(HS137). L’austriaco, al termine di una giornata un po’ complicata dal punto di vista ventoso, porta a casa un’ottima giornata d’apertura in terra nipponica con ilmigliore in tutti i sensi, per misura (136.5 metri) e punteggio (139). Alle sue spalle il primo dei padroni di casa, Ren Nikaido, che salta 133 metri e ottiene 130.6 punti senza un gran bisogno di compensazione. Completa il podio il tedesco Philipp Raimund, 130 metri e 129.4 punti per la terza posizione. A completamento della top 5 ci sono, ancora in quota Austria e Giappone, rispettivamente Daniel Tschofenig e Ryoyu Kobayashi, l’uno con 129 punti e l’altro con 128.1 (e, comunque, buone prove). Sesto il primo dei norvegesi, Johann Andre Forfang, che stampa un 127.9 sulla neve: dietro di ...

