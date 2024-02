Salerno | parcheggi in piazza Cavour | il Comune ferma l’iter

Il Comune di Salerno avvia l'iter amministrativo e legale finalizzato alla e gestione dell'intervento di "Sistemazione piazza e dell'intervento di "Sistemazione piazza e realizzazione parcheggi in

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSvolta nello stallo dei lavori per la realizzazione dei box di, il progetto che dal 2012 tiene prigioniero in un cantiere un tratto del lungomare dinella centralissima area sulla quale si affaccia palazzo Sant’Agostino, sede dell’amministrazione provinciale di. Ildiha deciso di passare finalmente alle maniere forti nei confronti del gruppo di imprese che dovevano realizzare i garage (236 stalli pubblici e 90 box privati su due livelli)ed ha avviatoamministrativo e legale finalizzato alla risoluzione, per inadempimento del concessionario, della convenzione per la progettazione, esecuzione e gestione deiin. La ...