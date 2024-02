si spera, dritti in azienda. Funzionerà? L'abbiamo chiesto a chi tessile abbigliamento: ' Le aziende chiedono, i diplomati non ci ' Le aziende chiedono, i diplomati non ci sono, il Basso Salento

I lavoratori riscattano le aziende in crisi con Tfr o Naspi: il fondo Cfi scende in campo in Puglia. Il caso ex Dopla: Firmato l’accordo per sostenere il workers buyout con la finanziaria regionale e il fondo controllato dal Mimit grazie alla legge Marcora dell’1986. La ...

Le 100 migliori aziende di vending in Italia: al primo posto una salentina: L'azienda salentina brilla tra "le imprese non collegate ai ... Da oltre trent'anni, la Pellegrino Vending si occupa nel Salento e nelle province di Brindisi, Taranto e Bari dell'installazione, in ...

Salento, l'azienda tessile conferma 58 licenziamenti: «1.500 euro a chi non fa ricorso»: Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec e Filcom Cnfsal hanno firmato l’accordo che abilita 58 licenziamenti da parte del gruppo di Gda di Galatina. La sigla è stata apposta ieri mattina ...