Sai perchè si dice “Non c’è trippa per gatti”? Ecco cosa c’entra il bilancio del Comune di Roma

Dice che i figli sapevano tutto della malattia del padre: "Dopo la ricaduta, la situazione si è Io gli facevo coraggio e lui mi gelò: sai, mi dispiace che i miei figli non avranno più un padre e che

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 16 febbraio 2024) “Non c’èper”: vuol dire che non ce n’è per nessuno, oppure che non c’è speranza di raggiungere un determinato obiettivo. Si tratta di un modo di dire moltoe proviene proprio da. Infatti la sua versione originale, innesco, recita “nun c’èpe’ g” – sottigliezze. LEGGI ANCHE: — Festa del Gatto, appuntamento il 17 Febbraio nella splendida cornice della zona Archeologica della Piramide Cestia>> Ma come mai si attribuisce tale significato a questa frase? Chi fu il primo ad utilizzarla?la risposta a tutti questi quesiti. ‘Non c’èper’: a fine, il conto è in rosso I natali di questa espressione sono attribuiti al Sindaco del ...