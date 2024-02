Sabato d’arte e musica E domenica carnevale

dedicata all'arte ucraina. Penultimo questa settimana è la volta di 'Ceramica in musica' . Mentre Mentre inaugura sabato 'Immutabili gesti' , la organizza una sfilata di maschere con un ospite d'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024), arte e maschere sono i protagonisti del week end in Val Bisenzio. Domani,, ci saranno due appuntamenti in programma. A Vernio nel pomeriggio, inaugurazione della mostra "Sensazioni e poesie" di Sabrina Nucci, allestita allo studio Bartolini e Fiesoli in via delle Rose 4, a partire dalle 16. La mostra fa parte del progetto "Art at work", promosso da Roberta Fiesoli e Maria Lucarini, che mira a portare la bellezza e l’arte nei luoghi di lavoro. La mostra sarà poi aperta negli orari dello studio. Per informazioni: studio Bartolini e Fiesoli: 0574.957447. La sera di, invece, concerto per le famiglie e le attività di Cantagallo che hanno subito danni a causa dell’alluvione del 2 novembre scorso. Il Comune di Cantagallo e la Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Luicciana alle 21 propongono al teatro-capannone di Usella ...