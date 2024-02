la capolista Inter affronterà una Salernitana a caccia di punti Devo ringraziare il Direttore Sportivo, Sabatini: per me è come un

Sabatini: «Inter-Salernitana? Non conta nulla, farei altro! Opportunità» (Di venerdì 16 febbraio 2024) Sabatini va già oltre Inter-Salernitana di questa sera, visto che la ritiene una formalità. Il giornalista sostiene che la partita contro l’Atlético Madrid abbia un valore superiore e, per questo motivo, Inzaghi debba modificare le scelte. EUROATTENZIONE – Sandro Sabatini, durante Microfono Aperto su Radio Sportiva, risponde a una domanda di un ascoltatore che parla di Simone Inzaghi allenatore più da coppa: «Detta a pochi giorni da Inter-Atlético Madrid non ce lo metto il bollo su questa frase. Sarà uno scontro difficilissimo per l’Inter, prima di passare ai complimenti io avrei fatto più turnover in Inter-Salernitana, per esempio su Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. La partita di stasera non conta nulla per il ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di venerdì 16 febbraio 2024)va già oltredi questa sera, visto che la ritiene una formalità. Il giornalista sostiene che la partita contro l’Atlético Madrid abbia un valore superiore e, per questo motivo, Inzaghi debba modificare le scelte. EUROATTENZIONE – Sandro, durante Microfono Aperto su Radio Sportiva, risponde a una domanda di un ascoltatore che parla di Simone Inzaghi allenatore più da coppa: «Detta a pochi giorni da-Atlético Madrid non ce lo metto il bollo su questa frase. Sarà uno scontro difficilissimo per l’, prima di passare ai complimenti io avrei fatto più turnover in, per esempio su Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. La partita di stasera nonper il ...

