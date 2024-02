Russia | Schlein | ‘morte Navalny responsabilità governo russo | crimine non resti impunito’

Dispensate da uno che il "mare della Morte" lo conosce meglio di del grano dai porti ucraini dopo che nel luglio scorso la Russia pronunciate 24 ore prima dalla segretaria del Pd Elly Schlein

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “La morte di Aleksei, il principale oppositore di Putin, è tuttadel. Unche non può restare impunito. Imprigionato, avvelenato, torturato: oggi muore un uomo ucciso lentamente da un regime spietato che non ammette voci libere?. Così in una nota la segretaria del Pd, Elly. L'articolo CalcioWeb.

Navalnyj: ministra Esteri tedesca, dissidente doveva morire perché simbolo di Russia libera: Il dissidente russo Aleksej Navalnyj, deceduto in carcere nel suo Paese, era "come nessun altro simbolo di una Russia libera e ...

Ex consigliere Putin: morte Navalny non avrà conseguenze in Russia: Milano, 16 feb. (askanews) – “La tragica morte di Aleksey Navalny non avrà alcuna conseguenza politica in Russia”. Lo ha detto l’ex consigliere di Putin, Sergej Markov, su Telegram. “Navalny undici an ...

Meloni a Schlein: Italia divisa da chi vedeva cittadini serie A e B: Roma, 16 feb. (askanews) – “Leggevo stamattina un’intervista del leader dell’opposizione (Elly Schlein, ndr), per cui ho grande rispetto, che diceva che i patrioti abbandonano il Mezzogiorno. A chi mi ...