Russia | Provenzano Pd | ‘parole Crippa? Hanno felpa di Putin…’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – ?Le dichiarazioni dell?onorevolesembrano tratte dal bollettino ufficiale del Cremlino. Ma un merito ce l?. Con questo ?garantismo alla rovescia? – non dalla parte dell?oppositore Navalny, incarcerato fino alla morte per le sue idee, ma dalla parte di un regime criminale – la Lega getta la maschera. Sono ancora e sempre quelli con ladi Putin?. Così in una nota il responsabile Esteri del Partito Democratico, Peppe. L'articolo CalcioWeb.