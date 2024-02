Russia | Navalny è morto | l’attivista è deceduto in prigione

Il dissidente russo Alexei Navalny è morto nella colonia penale sul Mar Artico dove stava scontando la sua pena di 19 anni di carcere per "estremismo". Lo riportano i media russi, citando il dipartimento locale del servizio

(Di venerdì 16 febbraio 2024)Alexei: si è spento in. Lo ha confermato l’agenzia di stampa locale Non si avevano più sue notizie da settimane. Negli ultimi minuti, però, è arrivata quella che nessuno mai si sarebbe aspettato: Alexeipolitico russo arrestato poco più di un anno fa, è. Il principale oppositore russo si è spento nella cella della. Questo è quello che ha annunciato l’agenzia di stampa russa ‘Tass‘. Non sono state rese note altre informazioni in merito alla sua morte. Le cause, fanno sapere, sono in fase di accertamento.Alexei(Ansa Foto) Notizie.com*ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO* L'articolo proviene da Notizie.com.

Media Russia: «Alexei Navalny è morto in prigione»: Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Il dissidente e principale ...

E’ morto Navalny, l’oppositore di Putin è morto in prigione: Alexey Navalny è uno dei principali oppositori di Putin. E' morto in prigione. le cause della sua morte sono in fase di accertamento ...

Alexey Navalny è morto in prigione: Il principale oppositore russo Alexey Navalny è morto in prigione. Lo riporta l'agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della morte sono in fase di accertamento.