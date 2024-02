Russia | morto Alexei Navalny Il dissidente era rinchiuso nella colonia penale dell’Artico

russa Alexei Navalny ha dimostrato un incredibile coraggio per tutta la sua vita". Così Rishi Sunak ricorda il dissidente russo morto oggi."I miei pensieri vanno alla moglie ed al popolo della Russia,

Russia , l’attivista Alexei Navalny è morto : si è spento in prigione . Lo ha confermato l’agenzia di stampa locale Non si avevano più sue notizie da ... (notizie)

È morto , in prigione, l’ex politico e dissidente russo Alexei Navalny , 47 anni. Era conosciuto in tutto il mondo per il suo attivismo contro ... (urbanpost)

NEWS - E' morto in carcere Alexei Navalny, il dissidente leader dell'opposizione russa era detenuto dal gennaio del 2021, aveva 47 anni: Il dissidente leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è morto in prigione. Navalny, 47 anni, è morto nella colonia carceraria artica dove stava scontando una pena di 19 anni, come si legge in un ...

Alexei Navalny morto in un carcere della Russia a 47 anni: l'oppositore di Vladimir Putin "si è sentito male": Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, Navalny si sarebbe sentito male. Alexei Navalny morto in carcere in Russia Il servizio penitenziario federale del distretto di ...

Russia, morto in prigione l'oppositore di Putin Navalny: Il dissidente e principale oppositore di Putin Alexei Navalny è morto nella colonia carceraria artica numero 3 del distretto autonomo di Yamalo-Nenets dopo essersi sentito male dopo una passeggiata.