Russia | è morto il dissidente Alexei Navalny La moglie tuona | “Putin sarà punito”

La madre di Aleksej Navalny, il dissidente morto oggi mentre era

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Mosca, 16 febbraio 2024 – Illeader dell’opposizione russain prigione., 47 anni, ènella colonia carceraria artica dove stava scontando una pena di 19 anni, come si legge in un comunicato diffuso dal servizio penitenziario federale russo. “si è sentito male dopo la passeggiata, perdendo conoscenza quasi subito. Il personale medico è arrivato immediatamente ed è stata chiamata l’ambulanza. Sono state eseguite le misure di rianimazione che non hanno dato risultati positivi. I paramedici hanno confermato la morte del condannato. Si stanno accertando le cause della morte stabilito”, si legge nel comunicato. Era detenuto dal gennaio del 2021. L’oppositore russoè ...